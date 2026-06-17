В Башкирии создадут список самых дорогих для экономики объектов

Известно, что сейчас в Башкирии совокупная кадастровая стоимость только земельных участков составляет 14,9 трлн руб., а к 2030 году она должна достигнуть 17 трлн руб. Что же касается объектов капстроительства, для самых дорогих и ценных из них будет создан отдельный перечень. В него войдут здания и помещения, принадлежащие как государству, так и бизнесу.