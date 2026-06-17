Народный фронт запускает опрос об эффективности борьбы с телефонным мошенничеством

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Народный фронт проводит опрос россиян о том, насколько эффективно в стране ведётся борьба с телефонными мошенниками. Пройти его можно по ссылке: nk.onf.ru/surveys/scammers_phone.
В рамках опроса вам предстоит рассказать о своём опыте столкновения с феноменом телефонного мошенничества, через какие каналы они пытались с вами связаться, периодичности их появления в вашем инфополе, а также эффективности мер противодействия со стороны государственных структур и финансовых организаций.
«Просматривая оперативные сводки МВД, Банка России, прокуратуры, да и просто общаясь с людьми, становится понятно, что проблема телефонного мошенничества до сих пор остается острой для наших жителей. Мы видим, что злоумышленники становятся все изощреннее и придумывают новые схемы обмана, “подстраиваясь” под возраст, условия проживания и жизненные обстоятельства потенциальных жертв. К сожалению, как по стране, так и в нашем регионе фиксируются случаи, когда красноярцы лишаются не только сбережений, но и берут на себя огромные кредитные обязательства под давлением аферистов», — рассказала Оксана Ларионова, руководитель исполкома Народного фронта в Красноярском крае.
Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде. Итоги исследования передадут в профильные федеральные органы власти.