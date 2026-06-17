Облвласти заявили, что объема топлива в регионе достаточно, дефицита нет

В Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объемов достаточно для всех потребителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на мининфраструктуры.
«Министерство развития инфраструктуры Калининградской области ведет ежедневный мониторинг поступления нефтепродуктов в регион и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками топливного рынка. В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет. Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию для обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения топливом», — подчеркивают власти.
Напомним, в воскресенье, 14 июня, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. По сравнению с началом месяца цены на большинстве АЗС вновь выросли. Наиболее заметный скачок зафиксирован на заправке «Идель», где бензин АИ-95 подорожал сразу на 5 рублей за литр. Во время мониторинга также было отмечено отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС «Р&Н».