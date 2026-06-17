Облвласти заявили, что объема топлива в регионе достаточно, дефицита нет

Напомним, в воскресенье, 14 июня, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. По сравнению с началом месяца цены на большинстве АЗС вновь выросли. Наиболее заметный скачок зафиксирован на заправке «Идель», где бензин АИ-95 подорожал сразу на 5 рублей за литр. Во время мониторинга также было отмечено отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС «Р&Н».