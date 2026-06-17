Пермский край помогает обустраивать спортивную площадку в Северодонецке

Пермский край помогает обустраивать и восстанавливать инфраструктуру подшефного Северодонецка.
В городе, который находится в приграничной территории, стартовали работы по обустройству многофункциональной спортивной площадки. Работы ведутся на пришкольной территории Северодонецка. В результате работ здесь обустроят футбольное поле, появятся площадки для активных спортивных игр — баскетбола и воллейбола, а также для актуального у молодёжи воркаута. Здесь же обустроят беговые дорожки. Строители также смонтируют необходимое освещение, ограждение и соорудят трибуны для болельщиков.
В администрации края рассказали, что уже в 2022 году в этой школе Северодонецка заработали социальные службы мегаполиса. А в начале учебного года запустили занятия для школьников. В 2022 году образовательное учреждение стало первым в городском округе, где строители приступили к ремонтно-восстановительным работам. Строители Прикамья восстановили тепловой контур здания, провели ремонт кровли и поменяли окна.
К сегодняшнему дню специалисты демонтировали существующие спортивные тренажёры и приступили к комплексу работ по обустройству новой площадки. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия Главы городского округа, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Павел Дреев.
«Мы продолжаем восстанавливать городскую инфраструктуру с нашим братским Пермским краем. Обустройство территории одной из северодонецких школ — задача, к которой приступили специалисты шефа-региона Пермского края в рамках народной программы партии “Единая Россия”», — подчеркнул он.