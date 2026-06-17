Минстрой Самарской области: «У нас остается пять недостроев»

«Есть также несколько потенциальных объектов в полупограничном состоянии, которые мы держим на личном контроле. Всего около 389 обманутых дольщиков ждут свое жилье. Около 200, скорее всего, получат квартиры до конца 2026 года», — сказал глава Минстроя Самарской области.