Международные эксперты похвалили Казахстан за налоговые реформы

Несмотря на успехи, в МВФ считают, что расслабляться рано, так как инфляция остается в два раза выше целевого уровня в 5%. Эксперты советуют сохранять жесткую монетарную политику, снижать зависимость бюджета от нефтяных доходов, сокращать участие государства в экономике и развивать финансовый рынок.