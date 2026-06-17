Международные эксперты похвалили Казахстан за налоговые реформы

С 3 по 12 июня 2026 года в Казахстане работали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). По итогам их визита были отмечены как успехи страны, так и зоны, требующие доработки.
МВФ хвалит Казахстан за устойчивый экономический рост, несмотря на сокращение добычи нефти. Сильные показатели в сфере услуг, транспорте и строительстве помогли удержать рост ВВП. Также эксперты отметили снижение инфляции с пиковых 12,9% в сентябре 2025 года до 10,4% в мае 2026 года.
Банковский сектор Казахстана получил высокую оценку за устойчивость, с высокими уровнями капитала и прибыльности на фоне снижения потребительского кредитования. Эксперты также отметили налоговые реформы, способствующие улучшению сальдо бюджета и платежного баланса.
МВФ приветствует разработку нового Налогового кодекса, направленного на снижение ненефтяного дефицита бюджета. Эксперты отметили усилия властей по расширению налоговой базы и укреплению администрирования доходов через цифровизацию и сокращение льгот.
Несмотря на успехи, в МВФ считают, что расслабляться рано, так как инфляция остается в два раза выше целевого уровня в 5%. Эксперты советуют сохранять жесткую монетарную политику, снижать зависимость бюджета от нефтяных доходов, сокращать участие государства в экономике и развивать финансовый рынок.
В целом, эксперты оценивают экономическую ситуацию в Казахстане как стабильную, но подчеркивают, что устойчивый рост возможен только при последовательном проведении структурных реформ.