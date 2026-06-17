За неделю до 700 тысяч тенге: сколько стоит отдых на популярных курортах Казахстана

В Казахстане начался сезон летнего загородного отдыха. Анализ предложений кемпингов, пансионатов, гостевых домов и туристических баз показал, что средняя стоимость проживания в двухместном номере составляет около 20 тыс. тенге в сутки. За неделю отдыха придется заплатить примерно 140 тыс. тенге, не считая расходов на питание, развлечения и дополнительные услуги. Стоимость отдыха заметно зависит от региона и уровня комфорта.
Самые доступные варианты можно найти примерно за 10 тыс. тенге в сутки. Обычно речь идет о номерах без удобств, небольших домиках или переоборудованных контейнерах. Такие предложения встречаются даже в популярных туристических регионах, включая Восточно-Казахстанскую и Мангистаускую области.
В ряде регионов максимальные цены на комфортное размещение остаются сравнительно умеренными. Так, в Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Улытауской, Костанайской и Карагандинской областях стоимость проживания в лучших вариантах обычно не превышает 40−50 тыс. тенге в сутки. В эту же категорию вошел Алматы, где учитывались только объекты отдыха, расположенные в пределах города.
Самым дорогим направлением стала Акмолинская область. Главным фактором остается Щучинско-Боровская курортная зона, где сосредоточено большое количество туристических объектов. Стоимость проживания в трехкомнатном люкс-номере с питанием здесь достигает 108 тыс. тенге в сутки. Неделя такого отдыха обойдется более чем в 700 тыс. тенге. Высокие цены в премиальном сегменте также зафиксированы в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Актюбинской областях. Там стоимость размещения может доходить до 90 тыс. тенге за сутки.
Статистика показывает, что туристическая отрасль продолжает расти. По итогам прошлого года гостиницы с ресторанами оказали услуг на 248,1 млрд тенге, что на 19,5% больше, чем годом ранее. Объем услуг гостиниц без ресторанов достиг 54,6 млрд тенге, увеличившись на 14,8%. Домики, бунгало и коттеджи принесли сектору 25,6 млрд тенге, показав рост на 13%.
Увеличивается и количество объектов размещения. В первом квартале 2026 года число гостиниц без ресторана выросло на 6% и достигло 1,6 тыс. Официально зарегистрированных домов и коттеджей для отдыха насчитывалось около 1,4 тыс., что на 3% больше показателя годичной давности.
По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году расходы казахстанцев на проживание во время путешествий по стране выросли на 5,8%. Однако ситуация различается по регионам. Наиболее заметный рост затрат на отдых внутри страны зафиксирован в Мангистауской области, где расходы увеличились в четыре раза. В Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях они почти удвоились. Значительный рост также наблюдался в Актюбинской, Алматинской и Туркестанской областях.
В то же время жители некоторых регионов стали тратить на внутренний туризм меньше. Так, в Астане расходы сократились на 42,3%, в Кызылординской области — в 2,3 раза, а в области Улытау — на 11,7%. Эксперты отмечают, что такая динамика не обязательно говорит о снижении интереса к отдыху внутри страны и может быть связана с выбором зарубежных направлений.