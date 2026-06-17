За неделю до 700 тысяч тенге: сколько стоит отдых на популярных курортах Казахстана

В то же время жители некоторых регионов стали тратить на внутренний туризм меньше. Так, в Астане расходы сократились на 42,3%, в Кызылординской области — в 2,3 раза, а в области Улытау — на 11,7%. Эксперты отмечают, что такая динамика не обязательно говорит о снижении интереса к отдыху внутри страны и может быть связана с выбором зарубежных направлений.