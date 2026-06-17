Казахстанцы сделали последнюю ставку на высокие проценты: депозиты выросли сразу на 771 млрд тенге

Май 2026 года стал рекордным для банковских вкладов в Казахстане. Всего за месяц граждане и бизнес пополнили депозиты на рекордные 771 млрд тенге. Что заставило вкладчиков так активно нести деньги в банки именно в мае, выяснял Zakon.kz.