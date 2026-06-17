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Единой выплаты к школе в 2026 году не будет: что положено семьям

Семейная налоговая выплата вернет до 6% от уплаченного НДФЛ.

Единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября в 2026 году в России не предусмотрено — подобную меру поддержки в размере 10 000 рублей на ребенка вводили в 2021 году, но затем не продлили.

Для семей Волгоградской области, как и для жителей других регионов, остаются доступны федеральные и региональные меры поддержки к началу учебного года.

Многодетным семьям в ряде регионов положены выплаты на школьную форму: к примеру, в Москве — 14 827 рублей, в Алтайском крае — от 5000 до 7500 рублей в зависимости от класса, в Санкт-Петербурге — 11 017,52 рубля для школьников и 6 499,23 рубля для учащихся колледжей. В Волгограде на такую выплату могут претендовать многодетные семьи.

С 2026 года также действует новая семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми при доходе на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов.

Эксперт Ассоциации юристов России Екатерина Кудряшова пояснила, что семейная выплата не привязана к покупке формы или канцелярии, но государство фактически пересчитывает налоговую нагрузку до 6% при соблюдении условий по доходу, гражданству и отсутствию долгов по алиментам, — пишет РИА.

Ранее сообщалось, что два волгоградских вуза признаны лучшими в ретинге российских вузов.