Единой выплаты к школе в 2026 году не будет: что положено семьям

Многодетным семьям в ряде регионов положены выплаты на школьную форму: к примеру, в Москве — 14 827 рублей, в Алтайском крае — от 5000 до 7500 рублей в зависимости от класса, в Санкт-Петербурге — 11 017,52 рубля для школьников и 6 499,23 рубля для учащихся колледжей. В Волгограде на такую выплату могут претендовать многодетные семьи.