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На ИННОПРОМ в Екатеринбург приедут 55 торговых представителей России

В Екатеринбурге соберутся 55 торговых представителей РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на ИННОПРОМ — 2026 приедут 55 торговых представителей России. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

— Ключевым событием с участием торгпредов станет международный экспортный форум, который в седьмой раз выступит главным навигатором для свердловских предприятий, планирующих расширение географии поставок. В этом году фокус будет направлен на страны Латинской Америки, рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

6 июля представители РФ в Мексике, Никарагуа, Перу, Бразилии и Аргентины обсудят востребованность российской продукции и разберут проблемы логистики и расчетов, а также пути их решения.

Напомним, что промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 2026 года. На нее съедутся представители более 50 стран. Страной-партнером мероприятия станет Индонезия.

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