Место, где хочется жить. Как развивается краевая столица

— По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 г. выполнены работы в сквере Журналистов, сквере в 64 квартале эспланады, на «Аллее памяти» по ул. Екатерининской и в саду им. Любимова. Во всех скверах обустроили и обновили пешеходные дорожки, провели ремонт системы освещения, восстановили газоны, заменили малые архитектурные формы: скамьи и урны. Установили парковые качели, обустроили площадки воркаута и детско-спортивные площадки. В сквере Журналистов и в сквере на эспланаде установили сцены. В 2025 г. при поддержке краевых властей и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина построен новый участок набережной от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. Эта территория входит в проект «Зелёное кольцо», который реализуется по инициативе главы Прикамья. Цель проекта — благоустройство водно-зелёного каркаса Перми.