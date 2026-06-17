Место, где хочется жить. Как развивается краевая столица

Пермь отметила свой 303-й день рождения. За эти столетия из небольшого заводского посёлка Пермь превратилась в современный и комфортный мегаполис.
Чем сейчас живёт город? Об этом глава краевой столицы Эдуард Соснин рассказал на прямом эфире.
Транспортные артерии.
— Одна из самых обсуждаемых городских тем — общественный транспорт. Сейчас перекладывают трамвайные пути в центре. Как продвигаются работы?
— По ул. Петропавловской демонтировали 37% старой рельсошпальной решётки. На ул. Ленина работы завершатся в октябре. Везде обновляем основание и крепления, используем современные материалы. Это сделает движение трамваев более плавным и менее шумным, а пермяки смогут более быстро, удобно добираться по привычным маршрутам.
— Есть ли планы по развитию инфраструктуры?
— В Перми действует развитая транспортная система. Это 75 автобусных и 8 трамвайных маршрутов. Их обслуживают 670 автобусов и 85 трамваев. Кроме трамваев, обновили автобусный парк, средний возраст машин сейчас около двух лет. Это один из лучших показателей в стране. Также мы третьи в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству «гармошек» на маршрутах. По самым востребованным маршрутам их курсирует 109 единиц. И плюсы очевидны: за рейс перевозится больше пассажиров, сокращается время ожидания транспорта.
— Как планируется развивать дорожную сеть?
— Этим летом ремонтируем 15 объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», включённых в перечень на 2027 г. Общая протяжённость — около 13 км. В 2025 г. по нацпроекту досрочно отремонтированы 17 дорожных объектов, работы по которым были запланированы на 2026 г. То есть идём с опережением на год. По нацпроекту ведём ремонт участков ул. Решетникова, Строителей, Островского, Космонавта Леонова, Петропавловской, Луначарского, Куйбышева, Белинского, Светлогорской и др.
Важно отметить, что работы ведутся не только на крупных центральных улицах. Ремонтируем дороги и тротуары и в индивидуальной жилой застройке. В этом году это 20 объектов. Например, ул. 3-я Ипподромная, 3-я Кордонная, Полтавская, Краснознамённая, Сигаева, Омская, Средняя и др.
Голоса жителей.
— Активно идёт благоустройство и общественных пространств в городе. Завершился очередной этап голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). А как благоустраивают территории, которые не побеждают в конкурсе?
— Стараемся находить возможность. Например, в прошлом году пустырь у дома 12 по ул. Восстания участвовал в голосовании за благоустройство, но не победил. Для жителей локация очень важная. Мы выделили из бюджета 87 млн руб. В новом сквере появятся детская и спортивная площадки для отдыха, освещение, цветники, качели, урны, скамейки. Работы уже начались, планируем завершить их к концу октября.
— Что ещё делается в городе в рамках благоустройства? Какие объекты сейчас в работе, что уже удалось обновить?
— По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 г. выполнены работы в сквере Журналистов, сквере в 64 квартале эспланады, на «Аллее памяти» по ул. Екатерининской и в саду им. Любимова. Во всех скверах обустроили и обновили пешеходные дорожки, провели ремонт системы освещения, восстановили газоны, заменили малые архитектурные формы: скамьи и урны. Установили парковые качели, обустроили площадки воркаута и детско-спортивные площадки. В сквере Журналистов и в сквере на эспланаде установили сцены. В 2025 г. при поддержке краевых властей и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина построен новый участок набережной от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. Эта территория входит в проект «Зелёное кольцо», который реализуется по инициативе главы Прикамья. Цель проекта — благоустройство водно-зелёного каркаса Перми.
Благоустройство парков и скверов — одно из направлений проекта «Пермь зелёная». Также благоустроим сквер по ул. Трясолобова, сквер на набережной у Мотовилихинских заводов, сквер купцов Грибушиных.
По школьным коридорам.
— Прозвучали последние звонки в школах, идут выпускные экзамены. Вот-вот двери учебных заведений закроются для учеников и откроются для строителей. Помимо плановых проводятся и капитальные ремонты школ.
— Действительно, мы значительно увеличили бюджетное финансирование на ремонт городских школ. В течение трёх лет на эти цели будет направлено более 6 млрд руб. По национальному проекту «Молодёжь и дети», муниципальной программе «Доступное и качественное образование» при поддержке краевого правительства в этом году проводятся капитальные ремонты 19 образовательных учреждений. Из них шесть уже в высокой степени готовности. 1 сентября откроются школы №№ 65, 64, 91, гимназия № 4, адаптивная школа «Спутник» и школа № 14. Остальные объекты завершим до конца осени.
— Как продвигается ремонт Гимназии № 5 в Мотовилихе? И когда ученики смогут вернуться в родную школу?
— В ноябре мы закончим капитальный ремонт здания. Уже выполнен ремонт стропильной системы, заменена кровля в основном здании и пристрое. Обновлены инженерные коммуникации, сейчас идут работы по ремонту отмостки и далее — ремонт фасада и внутренние отделочные работы.
— Как обстоят дела с адаптивной школой-интернатом «Территория возможностей» (ул. Бушмакина, 26), куда приезжают учиться со всей Перми и даже из края?
— В этом году проведём капитальный ремонт, укрепим фундамент, заменим отмостку и цоколь, приведём в порядок стены, крышу, обновим водосточную систему и входные группы. Отремонтируем перекрытия, полы, потолки, лестницы, заменим окна и двери. Полностью обновим инженерные сети: электрику, водоснабжение, отопление, вентиляцию, а также системы пожарной и охранной сигнализации. Приведём в нормативное состояние пандус. Закончить планируем к началу сентября, чтобы после каникул школа встретила учеников обновлённой.
Полностью эфир можно посмотреть на личной странице Эдуарда Соснина в социальной сети «ВКонтакте».