Нижний Новгород не добрал около 500 млн рублей по налогам

На заседании городской думы директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин озвучил данные о состоянии городского бюджета с начала 2026 года. По его словам, наблюдается дефицит в размере около 500 млн рублей по части налоговых поступлений.
При этом компенсировать этот недобор позволит превышение плана по неналоговым доходам — в первую очередь за счёт средств, полученных от сдачи земельных участков в аренду.
Основная нехватка средств связана с налогом на прибыль и упрощённой системой налогообложения (УСН). В то же время отмечается положительная динамика по НДФЛ: рост поступлений по этому налогу составил 12%.
Юрий Мочалкин подчеркнул, что ситуация находится под контролем («У нас всё ровно»), и выразил убеждённость в том, что к концу первого полугодия бюджетный план будет выполнен в полном объёме.
Согласно статистике за январь — май 2026 года, общий уровень исполнения доходной части бюджета достиг 35,94% от годового плана, что эквивалентно 14,16 млрд рублей. Из них налоговые доходы составили 33,48% (11,44 млрд рублей), а неналоговые — 51,99% (2,73 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что Гордума Нижнего Новгорода утвердит новое положение о департаменте финансов.