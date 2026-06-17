Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что болен тяжелой формой рака

Во время отпуска он почувствовал резкое ухудшение самочувствия — появились липкий пот, стеснение в груди и онемение в левой руке. Обследование выявило две опасные закупорки артерий, и врачи экстренно установили стенты. Кларксон позже признавался, что был «в шаге от смерти» до операции. Также телеведущий переболел COVID-19 в 2020 году, хотя болезнь прошла без серьезных осложнений. На протяжении многих лет Кларксон известен своим не самым здоровым образом жизни, включавшим курение и употребление алкоголя. В своих колонках он признавался, что выкуривал до 40 сигарет в день, прежде чем бросить.