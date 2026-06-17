День речника и парад судов в Красноярске пройдёт в новом месте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 июля, в год 95-летия Енисейского речного пароходства — ключевого звена логистики компании «Норникель», праздничные мероприятия, посвящённые Дню работников морского и речного флота, пройдут на набережной Кировского района в сквере «Энтузиастов».
Главное событие — парад судов на Енисее. Кроме того, всех ждёт концертная и развлекательная программа.
«Юбилей — это рубеж, когда мы с уважением смотрим в прошлое, но смело шагаем в будущее. В наш 95-й год важно не только чтить традиции, но и пробовать новое — поэтому мы сохраняем формат парада судов, но переносим его в сквер “Энтузиастов”. Эта площадка выбрана не случайно: её многоярусная набережная создаёт естественный амфитеатр, где каждому зрителю будет удобно увидеть суда, а само место расположено между нашими предприятиями — судоремонтным центром и речным портом. Пусть это локация станет началом новой традиции. Мы приглашаем красноярцев присоединиться к нашим ветеранам и сотрудникам в этот праздничный день», — рассказал заместитель генерального директора по флоту компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» Максим Вотин.
Мероприятие начнётся в 12.30. В это время уже можно будет увидеть парадную колонну флота Енисейского пароходства. Среди судов будут представлены: буксир-толкач, танкер, морской буксировщик и другие.
Одновременно в сквере начнут работать различные интерактивно-развлекательные площадки. Красноярский речной порт устроит демонстрацию техники, с которой можно будет сфотографироваться и узнать, как она работает. Студия анимации «Я сам» создаст с детьми мультфильм на речную тематику. Отдельная площадка будет посвящена логическим играм. Кроме того, будет несколько площадок от партнёров с гигантской раскраской, викториной, опытами, активностями и подарками, а также фотозона с распечаткой снимков. Развлекать маленьких гостей праздника будут аниматоры.
Праздничную программу по традиции откроет духовой оркестр, а продолжат концерт заслуженные вокалисты и творческие коллективы Красноярска, лауреаты международных и всероссийских фестивалей.
Отметим, День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года и приходится на первое воскресенье июля. Накануне праздника ежегодно проводится парад судов, ставший традицией для всего Красноярска.
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