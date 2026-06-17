День речника и парад судов в Красноярске пройдёт в новом месте

«Юбилей — это рубеж, когда мы с уважением смотрим в прошлое, но смело шагаем в будущее. В наш 95-й год важно не только чтить традиции, но и пробовать новое — поэтому мы сохраняем формат парада судов, но переносим его в сквер “Энтузиастов”. Эта площадка выбрана не случайно: её многоярусная набережная создаёт естественный амфитеатр, где каждому зрителю будет удобно увидеть суда, а само место расположено между нашими предприятиями — судоремонтным центром и речным портом. Пусть это локация станет началом новой традиции. Мы приглашаем красноярцев присоединиться к нашим ветеранам и сотрудникам в этот праздничный день», — рассказал заместитель генерального директора по флоту компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» Максим Вотин.