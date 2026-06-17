Жилой дом с подземным паркингом построят у стадиона «Буревестник» в Самаре

Многоквартирный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом построят в 122 квартале на улице Арцыбушевской. Власти Самары разрешили застройщику подготовить документацию по планировке территории. Распоряжение департамента градостроительства города опубликовано на сайте мэрии.
«Проект планировки и межевания территории затрагивает участок в границах улиц Ульяновская, Арцыбушевская, Маяковского, Буянова, 122 квартал в Ленинском районе», — говорится в документе.
Там планируется жилая застройка с средней переменной этажностью: 2,6,8. Документация по планировке территории до утверждения должны представить в соответствующий департамент. Напомним, стадион «Буревестник» вернули в муниципальную собственность Самары, его хотят восстановить.