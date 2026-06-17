Более 500 тонн кубанского мороженого экспортировали с начала 2026 года. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты оформили 73 партии мороженого, произведенного в Краснодарском крае. Основной объем продукции доставили в Абхазию, Южную Осетию, Корею, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты.
«Все партии полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Качество и безопасность мороженого подтверждены результатами исследований. На продукцию выданы ветеринарные сертификаты», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
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