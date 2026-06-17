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Минфин Беларуси впервые выпускает на рынок интернет-облигации через банки

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Продажа дебютного выпуска государственных «интернет-облигаций» в белорусских рублях начнется 22 июня, сообщил Минфин Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Продажу откроют в интернет-сервисах Беларусбанка и Белагропромбанка, которые входят в перечень системно значимых и фактически являются крупнейшими в стране.

«Государственные “интернет-облигации” будут доступны к приобретению в течение полутора лет с даты начала их продажи», — пояснили в Минфине.

Доходность по этим бумагам обещается на уровне ставки рефинансирования, увеличенной на 0,25%. То есть на данный момент это 9,5% годовых при годовом уровне инфляции в 4,8% (по данным за май).

Номинал одного бонда — 200 рублей, а общий объем выпуска — 50 млн рублей. Минфин планирует погасить эти гособлигации 22 июня 2029 года. Также есть опция досрочного выкупа, которая будет доступна пять раз в определенные даты 2027−2029 годов.