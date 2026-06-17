Суд встал на сторону жительницы Владивостока, уволенной в период отпуска по уходу за ребёнком

Ленинский районный суд Владивостока встал на сторону женщины, уволенной во время отпуска по уходу за ребенком до трёх лет, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
Работодатель — местное ООО — ссылались на соглашение о расторжении трудового договора, заключённое до ухода сотрудницы в отпуск. Однако суд счёл такие действия нарушением трудового законодательства: увольнение в период действия отпуска по уходу за ребёнком недопустимо.
Суд признал приказ об увольнении незаконным, отменил его и восстановил истца в должности. Кроме того, с работодателя взыскана компенсация морального вреда — с учётом принципов разумности и справедливости. Иск был удовлетворён частично.
Напомним, что незаконно уволенный житель посёлка Угловое в Приморье добился восстановления на работе и компенсации упущенного заработка. Изначально суд первой инстанции удовлетворил его иск, отменив приказ об увольнении с должности начальника комплекса придорожного сервиса.