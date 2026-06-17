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Суд встал на сторону жительницы Владивостока, уволенной в период отпуска по уходу за ребёнком

Работодатель пытался обосновать своё решение соглашением о расторжении трудового договора.

Источник: PrimaMedia.ru

Ленинский районный суд Владивостока встал на сторону женщины, уволенной во время отпуска по уходу за ребенком до трёх лет, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

Работодатель — местное ООО — ссылались на соглашение о расторжении трудового договора, заключённое до ухода сотрудницы в отпуск. Однако суд счёл такие действия нарушением трудового законодательства: увольнение в период действия отпуска по уходу за ребёнком недопустимо.

Суд признал приказ об увольнении незаконным, отменил его и восстановил истца в должности. Кроме того, с работодателя взыскана компенсация морального вреда — с учётом принципов разумности и справедливости. Иск был удовлетворён частично.

Напомним, что незаконно уволенный житель посёлка Угловое в Приморье добился восстановления на работе и компенсации упущенного заработка. Изначально суд первой инстанции удовлетворил его иск, отменив приказ об увольнении с должности начальника комплекса придорожного сервиса.