Первый вице-президент «Сибирского цемента» Валерий Бодренков принял участие в круглом столе, посвященном работе предприятий отрасли в условиях трансформации строительного рынка

Председатель Комитета НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по дорожному строительству сделал акцент на преимуществах строительства и эксплуатации цементобетонных дорог. Он подчеркнул, что дорожное строительство может стать одним из наиболее эффективных инструментов поддержки спроса на отечественные строительные материалы. «Сегодня дорожные программы недостаточно используют потенциал цементобетонных покрытий, укрепления грунтов и других цементоемких технологий, — пояснил Валерий Бодренков. — Между тем именно такие решения позволяют увеличить долговечность объектов, снизить затраты на ремонт и содержание, а также создать устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей. Цементобетонные технологии целесообразно шире применять при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, при укреплении грунтов, а также при производстве бетонных парапетных ограждений. Но принципиально важно оценивать такие решения по стоимости жизненного цикла объекта. Поэтому государственным заказчикам необходимо применять подход, при котором долговечность и стоимость жизненного цикла становятся полноценными критериями принятия решений».