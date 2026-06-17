Первый вице-президент «Сибирского цемента» Валерий Бодренков принял участие в круглом столе, посвященном работе предприятий отрасли в условиях трансформации строительного рынка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Комитета НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по дорожному строительству, заместитель Председателя Общественного совета ФАС России, первый вице-президент АО «ХК “Сибцем” Валерий Бодренков принял участие в круглом столе на тему: “Обеспечение устойчивости предприятий промышленности строительных материалов в условиях трансформации строительного рынка”, который состоялся в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Мероприятие было организовано в середине июня Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» (НОПСМ) при участии Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям. Модераторами круглого стола выступили председатель профильного комитета ТПП РФ Ефим Басин и исполнительный директор НОПСМ Антон Солон.
В мероприятии приняли участие представители более 20 отраслевых ассоциаций и союзов, включая Российский Союз строителей, Комитет по строительству и архитектуре Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ», Ассоциацию «Электрокабель», Ассоциацию производителей керамических материалов, Ассоциацию «Железобетон», Алюминиевую ассоциацию, Национальный Кровельный Союз, Евразийскую ассоциацию рынка отопительных систем и др. На круглом столе рассмотрели вопросы текущего состояния промышленности строительных материалов, снижения спроса на отдельные виды продукции, государственной поддержки, обеспечения сырьевой базой, а также включения отечественных материалов в госзаказ и региональные программы.
Валерий Бодренков представил доклад на тему: «Повышение загрузки предприятий промышленности строительных материалов как фактор обеспечения их стабильного развития». Он отметил, что в Российской Федерации действует 61 цементный завод, проектные мощности оцениваются в 104 млн тонн. Однако за последние 11 лет средняя загрузка цементных мощностей не превышает 61,9%. В 2025 году произведено 58,6 млн тонн цемента, загрузка мощностей — 55,9%. Валерий Бодренков констатировал: «Уменьшение загрузки предприятий ведет к сокращению объема инвестиций (в ряде случаев — до нуля), что резко снижает конкурентоспособность промышленности стройматериалов перед компаниями из государств-членов ЕАЭС и третьих стран. Со временем будут утрачены те конкурентные преимущества, которые производители кирпича, электрокабеля, цемента и других подотраслей промышленности стройматериалов наработали за последние годы. Ключевые задачи сегодня — повысить инвестиционную привлекательность ПСМ и конкурентоспособность отрасли».
Председатель Комитета НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по дорожному строительству сделал акцент на преимуществах строительства и эксплуатации цементобетонных дорог. Он подчеркнул, что дорожное строительство может стать одним из наиболее эффективных инструментов поддержки спроса на отечественные строительные материалы. «Сегодня дорожные программы недостаточно используют потенциал цементобетонных покрытий, укрепления грунтов и других цементоемких технологий, — пояснил Валерий Бодренков. — Между тем именно такие решения позволяют увеличить долговечность объектов, снизить затраты на ремонт и содержание, а также создать устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей. Цементобетонные технологии целесообразно шире применять при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, при укреплении грунтов, а также при производстве бетонных парапетных ограждений. Но принципиально важно оценивать такие решения по стоимости жизненного цикла объекта. Поэтому государственным заказчикам необходимо применять подход, при котором долговечность и стоимость жизненного цикла становятся полноценными критериями принятия решений».
Он привел данные научного исследования Финансового университета при Правительстве РФ, выполненного по инициативе НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»: стоимость жизненного цикла 1 км цементобетонной дороги на 17,73% (на 104,84 млн рублей) ниже по сравнению с асфальтобетонной дорогой.
«Таким образом, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями по сравнению с асфальтобетонными может обеспечить существенную экономию расходов консолидированного бюджета на длительном горизонте. Это как раз тот случай, когда поддержка промышленности строительных материалов одновременно повышает эффективность бюджетных расходов и качество инфраструктуры», — резюмировал Валерий Бодренков.
Тема эффективности строительства цементобетонных дорог исходя из стоимости жизненного цикла была поддержана участниками круглого стола. В частности, Ефим Басин отметил, что по приведенным затратам, исходя из жизненного цикла и энергоэффективности, у цементобетонных дорог нет равных. «Прошу объединить усилия научного сообщества, МАДИ и цементников для продвижения процесса строительства цементобетонных дорог. Мы готовы подключаться к этому процессу. Предлагаю внести вопрос в резолюцию круглого стола», — прокомментировал председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства.
Валерий Бодренков озвучил комплекс необходимых мер, которые предлагает НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» для стабилизации ситуации на рынке и создания условий для долгосрочного развития промышленности стройматериалов: стимулирование всех видов строительства и инвестиций в инфраструктуру; сдерживание тарифов естественных монополий и железнодорожных тарифов; автоматическое лицензирование импорта цемента; совершенствование механизмов госконтроля за оборотом некачественной продукции, в том числе импортной; стимулирование круглогодичного строительства; расширение применения добавочных цементов и др.
В ходе дискуссии эксперты также предложили разработать механизм запрета или пошлин на импорт из третьих стран при угрозе внутреннему производству; исключить импортное оборудование в проектах с льготным кредитованием; упростить доступ к общераспространенным полезным ископаемым; активнее использовать инструменты поддержки — программы ФРП, режим ТОР, промышленную ипотеку.
По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция для направления в органы государственной власти.