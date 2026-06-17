На шесть маршрутов Красноярска вышли автобусы на сжиженном природном газе

О поставке партии автобусов в ходе прямой линии рассказывал Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов, а в 2026-м парк городских автопредприятий пополнят ещё 155 единицами. 55 автобусов уже работают на линии, доставка ещё 100 ожидается к концу лета. Их ввод в эксплуатацию позволит обновить весь муниципальный автобусный парк краевой столицы. Это соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».