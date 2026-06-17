На шесть маршрутов Красноярска вышли автобусы на сжиженном природном газе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На маршруты Красноярска вышли 55 новых автобусов на сжиженном природном газе.
Новый подвижной состав задействован на маршрутах через густонаселённые микрорайоны. Автобусы вышли на маршруты № 87 «Солнечный — Молодёжная», № 52 «Тихие Зори — Озеро парк», № 11 «ул. 3-я Дальневосточная — Молодёжная», № 35 «ЖД вокзал — посёлок Геологов», № 36 «ЖД вокзал — посёлок Геологов» и № 49 «Спорткомплекс Радуга — Кардиоцентр».
Техника поступила в рамках подготовки к 400-летию города. Перед выходом на линию все автобусы прошли технический осмотр, государственную регистрацию, на них оформили полисы ОСАГО.
Новые автобусы обеспечивают повышенный комфорт: климат-контроль, удобные сиденья, низкий уровень шума, плавный ход, устройства для безналичной оплаты, мониторы для трансляции важных событий. Работа на экологичном топливе сокращает уровень загрязнения воздуха.
Для замены старого подвижного состава выбраны маршруты через микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка — одни из самых густонаселённых и быстро развивающихся в Красноярске. Жители неоднократно просили первыми опробовать новую техникe, их пожелания учли при планировании. Кроме того, автотранспортное предприятие АО «КПАТП № 5» расположено в Октябрьском районе, рядом с конечными остановками «Молодёжная» и «Озеро парк», что делает обслуживание этих маршрутов удобным.
О поставке партии автобусов в ходе прямой линии рассказывал Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов, а в 2026-м парк городских автопредприятий пополнят ещё 155 единицами. 55 автобусов уже работают на линии, доставка ещё 100 ожидается к концу лета. Их ввод в эксплуатацию позволит обновить весь муниципальный автобусный парк краевой столицы. Это соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».