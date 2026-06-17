В России оценили угрозы Киева о производстве 10 млн дронов

«Я считаю, что, к сожалению, эти цифры вполне достижимы. Дроны будут производить во многих странах Европы. Как это будет работать на практике, например, известный дрон “Хорнет” или “Марсианин”, как у нас его называют, может производиться и поставляться в Киев в размере до 6 тыс. в месяц. Другие поставщики тоже могут небольшое количество дронов исправно в месяц поставлять, и так Украина может набрать достаточно большое количество дронов от разных поставщиков», — пояснил эксперт.