Аграрии края завершат сев основных культур до конца недели

«Планируем завершить сев основных культур до конца недели. Один из вопросов на контроле министерства — изменение цен на ГСМ и их доступность для аграриев. Провели совещания с поставщиками. Первоочередная задача — обеспечить хозяйства топливом на кормозаготовку и уборочную», — отметил заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Шекк.