Доходную и расходную части городского бюджета предложено увеличить на 1 775,3 млн рублей

На специализированную стоянку АТИ, куда складируют движимое имущество все районные администрации города, демонтировавшие их со своих территорий, за 2025 год поступил 121 самовольный объект. После возмещения владельцем расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением объекта, 9 объектов выдано. По истечении 6-месячного срока хранения имущество подлежит приему в казну города, а впоследствии утилизации по решению Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. За год на стоянку поступило 387 объектов, изъятых в ходе производства по делам об административных правонарушениях, 33 — возвращены собственникам.