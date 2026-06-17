Доходную и расходную части городского бюджета предложено увеличить на 1 775,3 млн рублей

17 июня в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике под председательством Марка Фельдмана, повестка которого включала шесть вопросов.
Депутаты рассмотрели корректировку городского бюджета и проект решения Думы, утверждающий Положение о департаменте финансов.
Согласно поправкам по текущему году, представленным директором департамента Юрием Мочалкиным, доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 1 775,3 млн рублей соответственно.
Средства предлагается направить на реализацию мероприятий по расселению граждан и продлению линий метрополитена, оплату концессионных соглашений по строительству школ в ЖК «Новая Кузнечиха», д. Анкудиновка, п. Дубенки, мкр. № 3 города Кстово, с. Большая Ельня, а также по ул. Космическая, пр. Гагарина и ул. Украинская. К статьям расходов отнесены ремонт дворов, возведение многоквартирного дома по ул. 40 лет Победы, подготовка территории для установки врачебной амбулатории в п. Культура Кстовского района и создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в нижегородских спортшколах во исполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки.
Основные параметры бюджета составят: доходы — 80 980,6 млн руб., расходы — 84 028,8 млн руб., дефицит — 3 048,2 млн руб.
Предложенная корректировка бюджета, одобренная членами комиссии, рекомендована к принятию городской Думой на заседании 24 июня, на которое также вынесен проект решения, регламентирующий работу департамента финансов — документ подготовлен в рамках актуализации нормативной правовой базы вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.
Кроме того, вниманию членов комиссии были представлены результаты финансово-хозяйственной деятельности административно-технической инспекции.
Как рассказал директор МКУ «АТИ Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков, за 2025 год инспекторами АТИ было зафиксировано 28 214 нарушений правовых актов по благоустройству, 14 201 из которых устранено добровольно, по остальным фактам составлены акты обнаружения достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения. Документы переданы в городской департамент административно-технического и муниципального контроля для дальнейшей работы по возбуждению дел об административных правонарушениях. В результате работы учреждения в городскую казну поступило 383,5 млн руб.
Докладчик отметил, что часть штрафов была выписана с применением специальных технических средств автофиксации правонарушений. За год восемь комплексов «Дозор М3» в автоматическом режиме зафиксировали 40 799 нарушений. В отношении физических и юридических лиц вынесено 36 547 постановлений на сумму 128 481 500 ₽, в бюджет поступило 103 246 271 ₽
Учреждением продолжается развитие системы. В рамках тестовой эксплуатации стационарных комплексов фотофиксации нарушений «Страж» за период с 1 октября по 30 ноября 2025 года в автоматическом режиме было вынесено 84 постановления по ч. 7 ст. 3.1 КоАП НО (перевозка сыпучих грузов без тента) на общую сумму порядка 1,1 млн руб. В этом году планируется приобрести три таких комплекса.
Кроме того, за 2025 год АТИ было выдано 12 450 ордеров по восстановлению благоустройства после проведения работ. Новая муниципальная услуга по формированию перспективной и оперативной адресных программ земляных, ремонтных и иных видов работ позволяет синхронизировать земляные работы на территории города и обеспечить оперативное информирование населения о субъектах и объектах раскопок. По всем ордерам, где благоустройство не восстановлено составлены акты для подготовки протоколов профильным департаментом.
На специализированную стоянку АТИ, куда складируют движимое имущество все районные администрации города, демонтировавшие их со своих территорий, за 2025 год поступил 121 самовольный объект. После возмещения владельцем расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением объекта, 9 объектов выдано. По истечении 6-месячного срока хранения имущество подлежит приему в казну города, а впоследствии утилизации по решению Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. За год на стоянку поступило 387 объектов, изъятых в ходе производства по делам об административных правонарушениях, 33 — возвращены собственникам.
Руководитель АТИ также уточнил, что все запланированные на 2025 год мероприятия учреждением были реализованы. В частности, произведен запуск в эксплуатацию муниципальной информационной системы «1С Благоустройство», что позволило объединить и автоматизировать работу всех органов по привлечению к административной ответственности, начиная от фиксации нарушений инспекторами АТИ до вынесения постановлений и контроля за их исполнением в органах принудительного исполнения.
Начал работать сайт АТИ для информирования граждан о способах проверки штрафов за нарушение правил пользования платными парковками. Фото нарушения и копия постановления о назначении административного наказания выдаются по номеру транспортного средства. По статье 3.10 КоАП Нижегородской области в 2025 году вынесено 88 269 постановлений, в бюджет города поступило 117 735 482 ₽
Дополнительно запланирован ввод чат-бота для предоставления материалов по запросу лица, привлеченного к административной ответственности за парковку на озелененной территории.
Информация по существу рассмотренных на заседании постоянной комиссии вопросов депутатами принята к сведению.