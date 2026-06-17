Место притяжения. В Перми открылась новая модельная библиотека

«Это уже не просто библиотека, а красивый и современный культурный центр, который станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Благодаря совместной работе федеральных, региональных и муниципальных властей здесь провели ремонт, значительно обновили книжный фонд, закупили современное оборудование, создали комфортные условия для посетителей. Особенно приятно, что эта библиотека создавалась с заботой о семье. Нацпроект “Семья” направлен на то, чтобы в городах и посёлках появлялись пространства, где укрепляются традиционные ценности, сохраняется любовь к чтению и формируется связь между поколениями. Но самое главное — здесь появилась особая атмосфера открытости, развития, вдохновения и уважения к знаниям», — отметил Антон Немкин.