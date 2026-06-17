Место притяжения. В Перми открылась новая модельная библиотека

В Дзержинском районе Перми открылась первая модельная библиотека — обновление получила библиотека № 30 (ул. Докучаева, 28/1). Теперь это современная площадка для семейного чтения, интеллектуального досуга, центр социализации, комфортное место для встреч жителей всех возрастов. Мероприятие приурочили к празднованию 303-летия Перми.
Комфортная среда.
Муниципальная библиотека № 30 расположена в правобережной части Дзержинского района и обслуживает микрорайоны Акуловский, Комсомольский, Железнодорожный с общей численностью населения более 78 тысяч человек. В 2025 году она вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных библиотек по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
В результате улучшилось материально-техническое обеспечение, изменилось внутреннее оформление, появилась навигация, обновился книжный фонд. Для читателей установили станцию самостоятельной книговыдачи.
Теперь библиотека оснащена современным оборудованием, например, интерактивной песочницей, помогающей детям исследовать окружающую среду, бизибордом «Яблоко» для развития и обучения, цифровым пианино.
«Здесь обустроена комфортная среда для чтения, общения, учёбы и отдыха. Пермяки всех поколений смогут провести время на литературных встречах и культурных мероприятиях. Для более взрослых читателей в пространстве библиотеки созданы рабочие места с доступом к базам данным и книжным интернет-сервисам. Уверен, что благодаря такому подходу современные городские библиотеки всё больше становятся центрами культуры и возрождают моду на чтение книг», — отметил глава Перми Эдуард Соснин.
Дизайн-проект обновлённой библиотеки разработали с учётом природного ландшафта территории, которая граничит с сосновым бором. В помещении установили декоративные панно с изображением растительных орнаментов.
Атмосфера открытости.
Сегодня универсальный книжный фонд библиотеки включает более 34 тысяч экземпляров печатных книг и периодических изданий. Кроме того, читатели могут заказать литературу из любой муниципальной библиотеки Перми. Также организован доступ к Национальной электронной библиотеке, электронной библиотеке «НЭБ. Дети».
В торжественном открытии нового пространства принял участие депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
«Это уже не просто библиотека, а красивый и современный культурный центр, который станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Благодаря совместной работе федеральных, региональных и муниципальных властей здесь провели ремонт, значительно обновили книжный фонд, закупили современное оборудование, создали комфортные условия для посетителей. Особенно приятно, что эта библиотека создавалась с заботой о семье. Нацпроект “Семья” направлен на то, чтобы в городах и посёлках появлялись пространства, где укрепляются традиционные ценности, сохраняется любовь к чтению и формируется связь между поколениями. Но самое главное — здесь появилась особая атмосфера открытости, развития, вдохновения и уважения к знаниям», — отметил Антон Немкин.
Обновление до 2027 года.
Открытие библиотеки в Дзержинском районе — это часть работы по масштабной трансформации городских библиотек. В 2026 году после обновления свои двери откроют 12 библиотек, а к 2027 году все муниципальные библиотеки Перми будут отвечать требованиям модельных стандартов.