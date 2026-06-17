В Ростовской области на 6% увеличилась капитализация институтов развития бизнеса

— По сравнению с прошлым годом на 6% увеличена капитализация региональных институтов развития бизнеса, то есть до 6,9 млрд рублей. Льготными займами Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства пользуются более 1,5 тысячи предпринимателей. В 2026 году выдано 250 займов на сумму более 750 млн рублей, — сообщил Павел Павлов.