От семей с детьми до пенсионеров: СФР поддержал южноуральцев на миллиарды рублей

На поддержку семей с детьми в текущем году направлено 16 миллиардов рублей. Деньги получили 140 тысяч семей. В перечне — универсальное пособие, выплаты в связи с рождением детей, декретные, ежемесячные пособия до полутора лет и новая семейная выплата. Для южноуральцев с инвалидностью предусмотрели более миллиарда рублей: эти деньги идут на пенсии, курсы реабилитации и санаторное лечение.