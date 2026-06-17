Manager Magazin: руководство Volkswagen ожидает обрушение концерна в бездну

Volkswagen прекратит существование на фоне системного кризиса, падения продаж и закрытия заводов, такое мнение высказали топ-менеджеры самого концерна в ходе тайного опроса, который утек в немецкие СМИ. В анамнезе Volkswagen проигрыш за проигрышем на ключевых рынках Китая и США, а также уход из России, где он занимал доминирующее положение. Лебединая ли это песня немецкого автогиганта — в материале «Газеты.Ru».