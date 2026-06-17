С 1 июля в России меняются правила заправки на АЗС

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила работы автозаправочных станций, которые коснутся и автомобилистов Волгоградской области.
Главное изменение — внедрение обязательной предоплаты за топливо: раньше водители могли указать желаемое количество литров и оплатить после заправки, теперь заправка будет начинаться только после внесения предоплаты.
Усиливаются и меры контроля за поведением водителей. На заправках вводится запрет на использование мобильных устройств вблизи топливораздаточных колонок, кроме оплаты по QR-коду или использования гаджетов в салоне автомобиля. За соблюдением правил будут следить автоматизированные системы видеонаблюдения высокой четкости.
Перед заправкой водителям необходимо будет активировать стояночный тормоз, а оставлять автомобиль без присмотра у колонки для походов в магазин или кафе на АЗС запретят.
Меняются и правила транспортировки топлива: заправка в пластиковую тару, стеклянные бутылки и бытовые канистры без специальной сертификации полностью запрещается.
Допускается только металлическая тара или специальные полимерные емкости, прошедшие заводскую сертификацию и отвечающие пожарным нормативам, -пишет Deita.ru.
Ранее сообщалось о новых штрафах, которые вводятся с 1 июля 2026 года.