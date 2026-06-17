С 1 июля в России меняются правила заправки на АЗС

Усиливаются и меры контроля за поведением водителей. На заправках вводится запрет на использование мобильных устройств вблизи топливораздаточных колонок, кроме оплаты по QR-коду или использования гаджетов в салоне автомобиля. За соблюдением правил будут следить автоматизированные системы видеонаблюдения высокой четкости.