Трамп заявил об отказе США от инвестиций в Иран

«Вы можете инвестировать, если хотите. Я же не буду запрещать это делать. Но мы, США, инвестировать не будем, даже 10 центов», — сказал Трамп, комментируя сообщения СМИ в ходе двусторонней встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси во Франции. Журналисты ссылались на документы, согласно которым Тегеран в обмен на сделку с Вашингтоном якобы может получить финансовую поддержку на сумму 300 миллиардов долларов.