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Трамп заявил об отказе США от инвестиций в Иран

Вашингтон не намерен вкладывать средства в Иран в рамках возможного урегулирования, но и не станут мешать это делать другим государствам. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Вы можете инвестировать, если хотите. Я же не буду запрещать это делать. Но мы, США, инвестировать не будем, даже 10 центов», — сказал Трамп, комментируя сообщения СМИ в ходе двусторонней встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси во Франции. Журналисты ссылались на документы, согласно которым Тегеран в обмен на сделку с Вашингтоном якобы может получить финансовую поддержку на сумму 300 миллиардов долларов.

Американский лидер также подчеркнул, что не обсуждает вопрос инвестиций в иранскую экономику с арабскими монархиями Персидского залива.

Ранее телеканал «Аль-Арабийя» опубликовал текст предполагаемого соглашения между Ираном и США. В документе утверждалось, что «США и их региональные партнеры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд».

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