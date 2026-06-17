Итоги ЕГЭ по нескольким предметам подвели в Нижегородской области

Высшие баллы показали 21 выпускник из разных образовательных учреждений города. Так, максимальный результат по литературе продемонстрировали учащиеся школ № 8, 120, 33, 102, 137, 51, 55, 174, 91, 182, лицеев № 40, 82, 8, 165, 36 и гимназий № 1, 13, 50, 53 — Алёна Кабикина, Елизавета Маркус, Мария Баранова, Маргарита Жукова, Славяна Глотова, Виктория Марфицина, Анастасия Уварова, Софья Колбасова, Евгения Плотнова и Елизавета Коробова.