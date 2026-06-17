Производство продуктов в Нижегородской области в январе-апреле выросло на 4,5%

Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области в январе-апреле 2026 года составил 104,5%, по производству напитков — 103,8%.
«Это наглядно подтверждает, что агропромышленный комплекс развивается. Благодаря модернизации предприятий повышается эффективность производства, наращиваются объемы выпуска продукции», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
По итогам четырех месяцев 2026 года производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60% (до 3,8 тысячи тонн), творога и сыров — более чем на 20% (до 6,4 тысячи тонн и 3,8 тысячи тонн соответственно), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы — на 13,5% (до 26,3 тысячи тонн), мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий — на 6% (до 14,3 тысячи тонн и 16,9 тысячи тонн).
В январе-апреле текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукции на общую сумму 78,5 млрд рублей, в том числе на 65,8 млрд рублей — пищевых продуктов, на 12,7 млрд рублей — напитков. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4%.