Производство продуктов в Нижегородской области в январе-апреле выросло на 4,5%

По итогам четырех месяцев 2026 года производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60% (до 3,8 тысячи тонн), творога и сыров — более чем на 20% (до 6,4 тысячи тонн и 3,8 тысячи тонн соответственно), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы — на 13,5% (до 26,3 тысячи тонн), мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий — на 6% (до 14,3 тысячи тонн и 16,9 тысячи тонн).