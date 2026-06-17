Минфин сказал, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей

Министерство финансов Беларуси сказало, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей.
Так, в Минфине напомнили белорусским водителям, что при выезде в Россию необходим договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — «автогражданка», которая действует за границей.
— Страховка обязательна для выезда и гарантирует, что, если вы станете виновником ДТП, ущерб пострадавшим покроет страховая компания, а не вы, — отметили в ведомстве.
При этом сейчас белорусские водители могут выбирать между двумя видами полисов: договором международного страхования и договором союзного страхования.
По международной страховке средняя выплата в 2025 году составила 6953 белорусских рубля, а за четыре месяца 2026 года — 6875 рублей.
На данный момент союзных страховок, как относительно нового вида полиса, заключено около 111 тысяч. По таким договорам уже заявлено 996 страховых случаев, которые наступили в России по вине белорусских автовладельцев.
— Белорусским страховым организациям направлено 483 требования на сумму 2,8 миллиона рублей, — констатировали в Минфине.
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