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Минфин сказал, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей

Минфин Беларуси сказал, когда водители получают выплату в среднем по 6875 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов Беларуси сказало, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей.

Так, в Минфине напомнили белорусским водителям, что при выезде в Россию необходим договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — «автогражданка», которая действует за границей.

— Страховка обязательна для выезда и гарантирует, что, если вы станете виновником ДТП, ущерб пострадавшим покроет страховая компания, а не вы, — отметили в ведомстве.

При этом сейчас белорусские водители могут выбирать между двумя видами полисов: договором международного страхования и договором союзного страхования.

По международной страховке средняя выплата в 2025 году составила 6953 белорусских рубля, а за четыре месяца 2026 года — 6875 рублей.

На данный момент союзных страховок, как относительно нового вида полиса, заключено около 111 тысяч. По таким договорам уже заявлено 996 страховых случаев, которые наступили в России по вине белорусских автовладельцев.

— Белорусским страховым организациям направлено 483 требования на сумму 2,8 миллиона рублей, — констатировали в Минфине.

Ранее мы писали, что милиция вычислила двух подростков из-за видео возле Дворца Республики в Минске.

Еще в Беларуси милиция нашла маршрутчика, который смотрел TikTok за рулем — его накажут.