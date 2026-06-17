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Власти сказали, каким станет Дрибинский район после укрупнения по требованию Лукашенко

Власти сказали, каким будет район, который поручил увеличить Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко рассказал, каким станет Дрибинский район после укрупнения, передает БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Беларуси площадь одного района увеличится после визита и совещания президента Беларуси Александра Лукашенко. Речь шла о Дрибинщине, территорию которой увеличат примерно на 10 тысяч гектаров, приблизив размер региона к величине среднестатистического района Могилевской области.

Глава области заметил, что вместе с землей в состав района войдут и действующие на территориях сельхозпредприятия. И если пока в районе их шесть, то после укрупнения количество удвоится.

— На сегодняшний день по нашим предложениям Дрибинский район станет чуть выше среднестатистического района Могилевской области, — сказал о перспективах председатель Могоблисполкома.

Исаченко сказал, что окончательную точку в укрупнении Дрибинского района поставят после очередного доклада белорусскому президенту. Губернатор обратил внимание, что вообще вопрос является очень объемным и требующим пристального внимания.

— Президент тщательно и трепетно относится к таким вопросам, — заметил он.

Самым главным при этом Исаченко назвал наличие результата от этих действий.

— Предложения есть, они рассматриваются, есть поручения другим структурам, решение будет принято, — заключил губернатор.

Еще Минфин сказал, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей.

Ранее мы писали, что милиция вычислила двух подростков из-за видео возле Дворца Республики в Минске.

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