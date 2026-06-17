Путин заявил о росте товарооборота России и Брунея до $1 млрд

Российско-брунейские дипломатические отношения начались в октябре 1991 года. В 1998 году Бруней открыл свое посольство в Москве, в феврале 2010 года Россия открыла свое посольство в азиатской стране. В 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами государств, а также о двусторонних консультациях по вопросам безопасности.