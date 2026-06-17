Путин заявил о росте товарооборота России и Брунея до $1 млрд

Товарооборот между Россией и Брунеем приблизился к отметке в $1 млрд, заявил президент России Владимир Путин на встрече с султаном государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН, передает ТАСС.
«Товарооборот демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиардной отметке», — сказал российский лидер.
Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17−19 июня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. На его полях стороны обсудят развитие сотрудничества в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, культуре и гуманитарной сфере.
АСЕАН — организация, включающая десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Таиланд, Сингапур и Филиппины.
Российско-брунейские дипломатические отношения начались в октябре 1991 года. В 1998 году Бруней открыл свое посольство в Москве, в феврале 2010 года Россия открыла свое посольство в азиатской стране. В 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами государств, а также о двусторонних консультациях по вопросам безопасности.
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