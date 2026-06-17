ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

«Необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ», — указано в сообщении.