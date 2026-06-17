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ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила 11 региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для сельхозотрасли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила 11 региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для сельхозотрасли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ», — указано в сообщении.

Если будут выявлены нарушения, ФАС рекомендует своим территориальным отделениям оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. Также УФАС вместе с властями субъектов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива. О каких конкретно регионах идет речь, ведомство не уточнило.