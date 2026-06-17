Минфин: областной бюджет за 2025 год исполнен с профицитом в 5,9 млрд рублей

В течение отчетного периода закон о бюджете трижды вносились изменения. В итоге исполнение составило: по доходам — 144,1 млрд рублей, по расходам — 138,3 млрд рублей. Профицит — 5,9 млрд рублей. В 2025 году в областной бюджет поступило 100,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов (на 12 млрд рублей больше, чем в 2024 году). Превышение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за 2025 год к плановым назначениям составило 5,4 млрд рублей.