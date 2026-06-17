Минфин: областной бюджет за 2025 год исполнен с профицитом в 5,9 млрд рублей

Бюджет Калининградской области за 2025 год исполнен с профицитом в 5,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.
15 июня 2026 года в областном парламенте состоялись публичные слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2025 год». Их организатором выступил комитет Заксобрания по бюджету, налогам и финансам.
Характеризуя исполнение бюджета за 2025 год, председатель комитета Александр Никулин заявил, что властям удалось «обеспечить выполнение всех социальных обязательств, реализовать инфраструктурные проекты, укрепить позиции промышленного комплекса, поддержать бюджеты муниципалитетов и главное — сохранить финансовую устойчивость региона».
В течение отчетного периода закон о бюджете трижды вносились изменения. В итоге исполнение составило: по доходам — 144,1 млрд рублей, по расходам — 138,3 млрд рублей. Профицит — 5,9 млрд рублей. В 2025 году в областной бюджет поступило 100,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов (на 12 млрд рублей больше, чем в 2024 году). Превышение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за 2025 год к плановым назначениям составило 5,4 млрд рублей.
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес заняли налог на доходы физических лиц — 40,3% (36,6 млрд рублей), налог на прибыль организаций — 25,9% (23,5 млрд рублей), налог по «упрощенке»" — 14,2% (12,9 млрд рублей), акцизы — 8,7% (7,9 млрд рублей), налог на имущество организаций — 6,8% (6,1 млрд рублей), транспортный налог — 2,1% (1,9 млрд рублей).
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в объеме 42,6 млрд рублей или 99,9% от утвержденных назначений. Доля безвозмездных поступлений в доходах областного бюджета Калининградской области за 2025 год составила 30,2%.
В 2025 году область получила три вида дотаций. Дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в полном объеме — 100% годовых назначений (2,6 млрд рублей). Поступление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели составило 555,1 млн рублей (100% годовых назначений). Дотация бюджетам субъектов РФ за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ поступила в объеме 184,30 млн рублей (100% от уточненных назначений). В общем объеме поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета дотации составляют 7,9%.
Субвенции на исполнение полномочий федерального центра в отчетном периоде поступили в объеме потребности, необходимой для обеспечения соответствующих расходов — 10,7 млрд рублей или 99,9% от уточненных назначений. Основная доля субвенций — 86% общего объема приходится на средства, предоставленные на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в объеме 9,3 млрд рублей.
На обеспечение мер социальной поддержки населения направлено 883,4 млн рублей или 8,2% расходов общего объема субвенций, 381,9 млн рублей направлено на лекарственное обеспечение отдельных категорий льготников.
Значительную долю в межбюджетных трансфертах из федерального бюджета составляют субсидии — 64,2% от всего объема финансовой помощи. Основная доля субсидий — 17,6% и 48,3% приходится соответственно на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Калининградской области с исполнением 100% (4,8 млрд рублей) и субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности (12,2 млрд рублей), а также на поддержку сельскохозяйственной отрасли с исполнением почти 100% (971,7 млн рублей).
Также поступили субсидии на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях — 8,7 млн рублей, на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды — 283,7 млн рублей, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства — 13,3 млн рублей.
Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2025 год составило 138,3 млрд рублей или 96,7% от сводной бюджетной росписи. 14 разделов классификации расходов областного бюджета исполнены выше среднего процента исполнения расходов в целом (96,7%).