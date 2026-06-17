ФРС в четвертый раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5−3,75%

ФРС повысила прогноз по инфляции в США на 2026 год с 2,7% до 3,6%. На 2027 год — с 2,2% до 2,3%. «Инфляция остается высокой по сравнению с целевым показателем комитета в 2%», — отметили в регуляторе. «Экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, отчасти обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке», — добавили в ФРС.