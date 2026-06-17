Как изменились цена на бензин и дизель: сводка Волгоградстата

В денежном выражении сильнее всего выросли цены на дизель и премиальный 98-й бензин — прибавка составила 28 и 25 копеек соответственно. Это продолжение тренда: неделей ранее, со 2 по 8 июня, стоимость дизтоплива также выросла на 0,3%, а бензина — на 0,1%.