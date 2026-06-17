Как изменились цена на бензин и дизель: сводка Волгоградстата

За неделю с 9 по 15 июня в Волгоградской области незначительно, но все-таки подорожали все виды автомобильного топлива. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата, проанализировав потребительские цены на АЗС.
Согласно официальным данным, дизельное топливо прибавило 0,4% и теперь в среднем стоит 76,07 рублей за литр. Бензин в среднем подорожал на 0,2% — до 68,29 рубля.
Изменение цен по маркам выглядят так:
АИ-92 — 64,42 рублей (+0,23%);
АИ-95 — 71,51 рублей (+0,20%);
АИ-98 и выше — 92,86 рублей (+0,26%).
В денежном выражении сильнее всего выросли цены на дизель и премиальный 98-й бензин — прибавка составила 28 и 25 копеек соответственно. Это продолжение тренда: неделей ранее, со 2 по 8 июня, стоимость дизтоплива также выросла на 0,3%, а бензина — на 0,1%.