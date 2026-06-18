«Авито»: большинство покупателей недвижимости в РФ начинают поиск онлайн

«Мы видим не сами сделки — мы видим намерение их совершить, видим пользовательский путь и понимаем, как клиенты реагируют, например, на изменение ключевой ставки, колебания цены, как спрос мигрирует между районами, форматами жилья. И, конечно же, эти данные в обезличенном виде мы можем предоставлять девелоперам для того, чтобы они дорабатывали свой продукт, ценообразование, делали его более удобным и конкурентносопособным», — объяснил Дмитрук.