«Авито»: большинство покупателей недвижимости в РФ начинают поиск онлайн

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Большинство покупателей первичной недвижимости в России начинают ее поиск на онлайн-площадках, сообщил в ходе сессии ТАСС на форуме «Движение» коммерческий директор направления «Новостройки» «Авито Недвижимости» Владислав Дмитрук.
«По данным нашего опроса 10 000 россиян, 70% покупателей квартир в новостройках начинают поиск на онлайн-площадках. Доверие к классифайдам растет и в значимых пользовательских решениях: 40% совершают крупные покупки на онлайн-платформах», — отметил Дмитрук.
Он добавил, что порядка 40 млн человек в месяц заходят в раздел недвижимости на платформе.
«Мы видим не сами сделки — мы видим намерение их совершить, видим пользовательский путь и понимаем, как клиенты реагируют, например, на изменение ключевой ставки, колебания цены, как спрос мигрирует между районами, форматами жилья. И, конечно же, эти данные в обезличенном виде мы можем предоставлять девелоперам для того, чтобы они дорабатывали свой продукт, ценообразование, делали его более удобным и конкурентносопособным», — объяснил Дмитрук.
Он добавил, что, по данным опроса, проведенного платформой, 25% россиян уже пользуются искусственным интеллектом, половина из них — для подбора недвижимости. При этом 46% опрошенных готовы использовать ИИ-бот для того, чтобы он кратко ответил на их запрос, а потом уже перевел на квалифицированного сотрудника.