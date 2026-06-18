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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 18 июня

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара и опустил курс российского рубля на 18 июня, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 18 июня, четверг. Так, подросли в начале второй половины рабочей недели курс евро и курс доллара, а курс российского рубля стал ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На четверг, 18 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7716 белорусского рубля, 1 евро — 3,2159 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8130 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, установленными на среду, 17 июня, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля уменьшился. Сильнее среди валют в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0046 белрубля, курс евро увеличился на 0,0059 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0100 белрубля.

Еще Минфин сказал, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей.

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