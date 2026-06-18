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Мурашко: почти 250 тыс. молодых специалистов-медиков выйдут на работу через месяц

Министр здравоохранения напомнил, что с 2026 года внедряется система наставничества для медиков, и каждый молодой врач станет ее частью.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. молодых врачей выйдут на работу уже через месяц, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Через месяц почти 250 тыс. молодых специалистов выйдут на работу», — сказал он на церемонии вручения премии «Призвание» в преддверии Дня медицинского работника.

Министр напомнил, что с 2026 года внедряется система наставничества для медиков, и каждый молодой врач станет частью этой системы. Мурашко добавил, что сегодня в отечественной медицине присутствуют уникальные разработки благодаря нацпроектам.