Мурашко: почти 250 тыс. молодых специалистов-медиков выйдут на работу через месяц

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. молодых врачей выйдут на работу уже через месяц, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Через месяц почти 250 тыс. молодых специалистов выйдут на работу», — сказал он на церемонии вручения премии «Призвание» в преддверии Дня медицинского работника.
Министр напомнил, что с 2026 года внедряется система наставничества для медиков, и каждый молодой врач станет частью этой системы. Мурашко добавил, что сегодня в отечественной медицине присутствуют уникальные разработки благодаря нацпроектам.