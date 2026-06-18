Эксперт Сергунин: РФ может обеспечить себя газовозами в условиях санкций

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская промышленность способна обеспечить страну собственными газовозами ледового и неледового класса при усилении санкционного давления. Тем не менее для выхода на необходимые объемы потребуется время, поделился мнением с ТАСС директор Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления РАНХиГС Александр Сергунин.
В июне Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции в отношении портов, торгующих энергоресурсами с РФ.
«Россия сама способна обеспечить себя газовозами ледового и неледового класса. Но, безусловно, необходимо время, чтобы выйти на производство таких судов в нужных масштабах», — сказал эксперт.
По словам Сергунина, западные санкции затормозили вывод проекта «Арктик СПГ 2» на полную мощность, так как не хватает газовозов ледового класса для доставки продукции потребителям. Но ситуация, добавил он, постепенно меняется.
В конце 2025 года ходовые испытания прошел первый газовоз ледового класса отечественного производства «Алексей Косыгин», построенный на верфи «Звезда». В феврале 2026 года он уже забрал первую партию продукции «Арктик СПГ 2» и доставил ее в плавучее газохранилище в губе Ура под Мурманском. Также на «Звезде» завершается строительство еще нескольких судов этого типа. Всего на этой верфи планируется постройка 15 газовозов ледового класса для «Арктик СПГ 2».
«Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа после «Ямал СПГ». Ресурсной базой служит Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.