Эксперт Сергунин: РФ может обеспечить себя газовозами в условиях санкций

В конце 2025 года ходовые испытания прошел первый газовоз ледового класса отечественного производства «Алексей Косыгин», построенный на верфи «Звезда». В феврале 2026 года он уже забрал первую партию продукции «Арктик СПГ 2» и доставил ее в плавучее газохранилище в губе Ура под Мурманском. Также на «Звезде» завершается строительство еще нескольких судов этого типа. Всего на этой верфи планируется постройка 15 газовозов ледового класса для «Арктик СПГ 2».