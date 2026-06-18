ОНФ: средний размер потребительского кредита в РФ вырос до 180 тыс. рублей

«Средний размер выданных потребительских кредитов в марте 2026 года составил 180 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в марте 2025 года — 161,9 тыс. рублей), а с предыдущим месяцем — на 7,6% (в феврале 2026 года — 167,2 тыс. рублей). Данный показатель растет второй месяц подряд», — говорится в тексте исследования, которое основывается на последних данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.