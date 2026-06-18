Weeek: почти 60% россиян периодически испытывают перегрузку на работе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большинство россиян сталкиваются с перегрузкой на работе. 19% испытывают ее постоянно, 59% — периодически. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков таск-трекера Weeek (есть у ТАСС).
«Большинство сотрудников регулярно сталкиваются с перегрузкой: 59% испытывают ее периодически, еще 19% — постоянно. Лишь 1% респондентов заявили, что никогда не сталкиваются с перегрузкой на работе», — говорится в материалах.
Согласно исследованию, почти половина респондентов (49%) работают около восьми часов в день, еще 24% — больше восьми часов. Эксперты выяснили, что при этом переработки не всегда приводят к ощущению высокой эффективности. Как отмечается в исследовании, 42% сотрудников считают, что работают продуктивно большую часть времени, 30% респондентов оценивают свою эффективность как среднюю, а 22% признаются, что продуктивность сильно зависит от периода и нагрузки.
Кроме того, более половины респондентов (56%) признались, что ежедневно тратят от одного до трех часов на задачи, которые напрямую не влияют на результат: дополнительные согласования, встречи и переключение между инструментами. При этом 18% респондентов тратят на это более четырех часов в день.
По словам сооснователя Weeek Инги Скерсь, именно эта «невидимая работа» становится одной из главных причин организационного перегруза внутри компаний. «Бизнес долго воспринимал такие процессы как естественный фон работы. Но в масштабе компании это превращается в огромные потери времени и внимания», — сказала Скерсь, слова которой приводятся в материалах.
Исследование проводилось среди 1140 россиян из сфер IT, маркетинга, дизайна, образования, HR, производства, ретейла, логистики и консалтинга.