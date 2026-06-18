Weeek: почти 60% россиян периодически испытывают перегрузку на работе

Согласно исследованию, почти половина респондентов (49%) работают около восьми часов в день, еще 24% — больше восьми часов. Эксперты выяснили, что при этом переработки не всегда приводят к ощущению высокой эффективности. Как отмечается в исследовании, 42% сотрудников считают, что работают продуктивно большую часть времени, 30% респондентов оценивают свою эффективность как среднюю, а 22% признаются, что продуктивность сильно зависит от периода и нагрузки.