ОНФ назвал регионы-лидеры по выдаче новых кредитных карт

Кроме того, наиболее серьезная динамика по числу выданных новых кредитных карт в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Воронежской области — рост на 18,7%, Ярославской области — на 17,3%, Ростовской области — на 16,6%, а также в Тюменской области — на 14,9% и Пермском крае — на 14,1% больше.