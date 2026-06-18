ОНФ назвал регионы-лидеры по выдаче новых кредитных карт

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва, Московская область и Краснодарский край оказались лидерами по количеству новых выданных кредитных карт в регионах РФ в марте 2026 года. Об этом говорится в исследовании Народного фронта, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Наибольшее количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ в марте 2026 года было отмечено в Москве (93,3 тыс. единиц), Московской области (78,3 тыс. единиц), Краснодарском крае (57,2 тыс. единиц)», — говорится в тексте исследования, которое основывается на последних данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.
В пятерку лидеров среди регионов также вошли Санкт-Петербург — 52,9 тыс. единиц выданных новых карт и Свердловская область — 38,5 тыс. единиц.
Кроме того, наиболее серьезная динамика по числу выданных новых кредитных карт в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Воронежской области — рост на 18,7%, Ярославской области — на 17,3%, Ростовской области — на 16,6%, а также в Тюменской области — на 14,9% и Пермском крае — на 14,1% больше.
Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год сократился, оказалась Республика Татарстан. Здесь показатель уменьшился на 2,6%. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредиток за упомянутый период увеличилась на 7,1% и 8% соответственно.