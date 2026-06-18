ФРС США планирует изменить систему сбора экономических данных

Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш объявил о планах реформировать систему сбора и анализа данных об экономической активности страны.
«Третья рабочая группа, занимающаяся данными, оценит новые источники информации и рассмотрит методологические изменения для улучшения сбора данных», — сказал господин Уорш на пресс-конференции. По его словам, изменения нужны для того, чтобы лица, принимающие решения, получали более точную и актуальную информацию об экономике США.
Кевин Уорш принял присягу в качестве нового председателя ФРС Соединенных Штатов 22 мая. Первым решением регулятора после смены его главы стало сохранение процентной ставки на уровне 3,5−3,75% годовых.
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