ФРС США планирует изменить систему сбора экономических данных

«Третья рабочая группа, занимающаяся данными, оценит новые источники информации и рассмотрит методологические изменения для улучшения сбора данных», — сказал господин Уорш на пресс-конференции. По его словам, изменения нужны для того, чтобы лица, принимающие решения, получали более точную и актуальную информацию об экономике США.