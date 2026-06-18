В ОНФ назвали регионы-лидеры по объему выдачи потребкредитов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали регионами-лидерами среди 30 субъектов с наибольшими объемами выданных потребительских кредитов по итогам марта 2026 года. Об этом говорится в исследовании Народного фронта, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в марте 2026 года был отмечен в г. Москве (331,2 тыс. рублей), г. Санкт-Петербурге (278,4 тыс. рублей), Московской области (244,6 тыс. рублей)», — говорится в тексте исследования, которое основывается на последних данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.
Среди лидеров также названы Республика Татарстан, где средний размер выданных потребкредитов в марте составил 203,9 тыс. рублей, а также Тюменская область с ХМАО и ЯНАО — 201,7 тыс. рублей.
Эксперты Народного фронта также подчеркнули, что наибольший рост среднего чека потребкредита в региональной динамике в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показали Хабаровский (+27,8%) и Алтайский (+21,6%) края, Иркутская (+20%) и Нижегородская (+19,7%) области, а также Москва (+19,2%). При этом в некоторых регионах из топ-30, наоборот, отмечается сокращение среднего размера потребкредита — в Оренбургской области (-7,6%), Республике Бурятия (-2,7%) и Краснодарском крае (-1%).