В ОНФ назвали регионы-лидеры по объему выдачи потребкредитов

Эксперты Народного фронта также подчеркнули, что наибольший рост среднего чека потребкредита в региональной динамике в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показали Хабаровский (+27,8%) и Алтайский (+21,6%) края, Иркутская (+20%) и Нижегородская (+19,7%) области, а также Москва (+19,2%). При этом в некоторых регионах из топ-30, наоборот, отмечается сокращение среднего размера потребкредита — в Оренбургской области (-7,6%), Республике Бурятия (-2,7%) и Краснодарском крае (-1%).