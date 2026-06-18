WSJ раскрыла, где хранятся десятки миллиардов активов Ирана

Значительные суммы также находятся в Катаре — около 6 млрд долларов. Еще примерно 3 млрд долларов размещены в Японии. По 2 млрд долларов приходится на активы, находящиеся в США и Люксембурге. Около 1 млрд долларов, по данным издания, хранится в Омане.