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В ОНФ назвали регионы-лидеры по объему выдачи автокредитов

По информации исследования Народного фронта, ими стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Наибольший объем автокредитов в I квартале 2026 года выдан в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании Народного фронта, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в I квартале 2026 г. был отмечен в Москве (33,7 млрд рублей), Московской области (26,8 млрд рублей), Санкт-Петербурге (18,5 млрд рублей), Краснодарском крае (15,4 млрд рублей) и Республике Татарстан (14,6 млрд рублей)», — говорится в исследовании на основе последних данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.

Эксперты президентского движения также отметили, что в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов среди 15 регионов-лидеров продемонстрировали Москва (+41,7%), Санкт-Петербург (+37,4%), а также Московская (+26,3%), Ростовская (+24,6%) и Свердловская (+23,7%) области.