В ОНФ назвали регионы-лидеры по объему выдачи автокредитов

Эксперты президентского движения также отметили, что в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов среди 15 регионов-лидеров продемонстрировали Москва (+41,7%), Санкт-Петербург (+37,4%), а также Московская (+26,3%), Ростовская (+24,6%) и Свердловская (+23,7%) области.