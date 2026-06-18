Половина опрошенных семей в РФ планирует потратить на выпускной до 30 тыс. рублей

По данным исследования, планируемые затраты на выпускной почти у 17% опрошенных укладываются в сумму до 15 тыс. рублей, еще у 27% — в диапазон 15−30 тыс. При этом для 18% респондентов бюджет составил 30−50 тыс рублей, для 9% — от 50 до 80 тыс. Почти каждый пятый участник опроса (19%) закладывает на праздник более 80 тыс рублей.