Половина опрошенных семей в РФ планирует потратить на выпускной до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около половины российских семей (44%) планируют потратить на выпускной до 30 тыс. рублей. Главными статьями расходов стали наряд для выпускника, а также организация банкета или ресторана. Таковы данные опроса финтех-группы Summit Group (бренд «ДоброЗайм») (есть у ТАСС).
По данным исследования, планируемые затраты на выпускной почти у 17% опрошенных укладываются в сумму до 15 тыс. рублей, еще у 27% — в диапазон 15−30 тыс. При этом для 18% респондентов бюджет составил 30−50 тыс рублей, для 9% — от 50 до 80 тыс. Почти каждый пятый участник опроса (19%) закладывает на праздник более 80 тыс рублей.
Главными статьями расходов выступают наряд для выпускника (39% опрошенных), а также организация банкета или ресторана (29%). Подарки выпускнику заняли третье место (12%), тогда как транспорт, фотограф и подарки школе в сумме набирают около 20%.
Свыше половины российских семей (56%) привлекли или планируют привлечь заемные средства для покрытия расходов на выпускной. При этом 30% опрошенных пока не использовали заемные инструменты, но рассматривают для себя такую возможность, 14% респондентов намерены обойтись исключительно собственными средствами.
Опрос проведен в июне 2026 года среди пользователей мобильного приложения «ДоброЗайм». В нем приняли участие потребители финансовых услуг, проживающие на территории РФ.